Colpita da malore, muore una maestra della scuola elementare

I suoi bambini la aspettavano a scuola. Ma alla primaria Ermanno Gindoli di Riccò del Golfo, Federica Mori non è mai tornata. É morta ieri mattina nella sua abitazione di Cavanella, nel comune di Beverino. Un malore non le ha lasciato scampo, e inutili sono stati i soccorsi, allertati dal compagno, che hanno visto l’intervento del 118 con l’automedica Delta3 e dei volontari della Croce Rossa di Follo. L’episodio è avvenuto ieri mattina poco dopo le 5.30. La donna, 53 anni, lascia il compagno Marco, una figlia di 17 anni, la madre Gabriella e il fratello. Pare, secondo quanto trapelato, che la donna – assente da qualche giorno da scuola – nei giorni scorsi si fosse recata all’ospedale Sant’Andrea per un fastidio. Molto stimata e apprezzata dai bambini e dalle colleghe, la donna da due anni insegnava alla primaria riccolese, dopo aver insegnato per un lustro alla scuola di Beverino, territorio nel quale era stata anche maestra della dell’Infanzia. Aveva un grande passione per la corsa, che l’aveva portata anche a correre diverse mezze maratone. "Una grave perdita per la nostra comunità, una grande donna che affrontava il suo lavoro con molta passione" dice il sindaco di Beverino, Marco Cosini. A Riccò, il sindaco ha deciso di attivare uno sportello psicologico a disposizione degli alunni.

Matteo Marcello