Colak e Soleri in corsa per affiancare Esposito

Prove tecniche di formazione per la truppa aquilotta, ieri mattina, a Follo. Mister D’Angelo ha sperimentato varie soluzioni, alternando i giocatori nei vari ruoli, con alcuni ballottaggi. In difesa, davanti a Gori, giocheranno sicuramente Hristov e Mateju, mentre si profila un ballottaggio tra Wisniewski e Bertola. Sugli esterni si va verso la conferma di Elia sulla destra e Reca sul versante opposto, con quest’ultimo che potrebbe alternarsi in corso d’opera con il rientrante Aurelio. A centrocampo, a giostrare la manovra, vi sarà l’inamovibile Salvatore Esposito, sorretto ai lati da Nagy e Bandinelli. In attacco, a fianco di Pio Esposito potrebbe tornare Colak (nella foto), che si giocherà il posto con Soleri. Sarà un ‘Picco’ gremito in ogni ordine di posto, purtroppo con una capienza ridotta, a causa della chiusura della curva Ferrovia. Detto che la curva Piscina è sold out, anche in gradinata si va verso il tutto esaurito. All’uopo, ieri il club bianco ha messo in vendita anche i biglietti in seconda fila a visibilità ridotta. Restano pochissimi posti disponibili in tribuna e nei field box. Solo 150 i tifosi baresi al seguito, tanti quanti ne può contenere il settore ospiti. Sarà, comunque, rinnovata l’amicizia tra le due tifoserie con un incontro conviviale, prima della partita.

Fabio Bernardini