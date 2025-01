Cimino inaugura il ciclo degli artisti

Nella nuova sede del Circolo Fantoni in Galleria Adamello 31, oggi alle 17.30, prende il via il ciclo di eventi denominato ‘Incontro con l‘artista’, con lo scopo di far conoscere o approfondire la conoscenza di artisti del nostro territorio e non solo. Ad aprire il percorso sarà Cosimo Cimino. Il protagonista, classe 1939, è nato a Cefalù, si è diplomato all’Istituto d’arte di Palermo nel 1957 e dal 1962 vive e lavora alla Spezia, dove nel 1968 è tra i fondatori della galleria Il Gabbiano arte contemporanea. La sua poetica indaga la contrapposizione fra l’ordine e il disordine come segno delle contraddizioni dell’uomo e mira a rovesciare il processo pop, convertendo i residui del consumo di massa in supporti per la realizzazione di immagini d’impronta pittorica, per farne infine oggetto di raffigurazione, con un atteggiamento sempre ironico e irriverente. All’incontro interverranno Maria Cristina Failla ed il critico d’arte Valerio P. Cremolini.