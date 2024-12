Cicloturismo. Aperta la corsa al maxi bando

Bici in Comune, Arcola si candida ad essere il comune ’Casa del ciclismo’. Nomi importanti della storia sportiva delle due ruote sono passati da Arcola, indimenticabile su tutti Graziano Battistini, grande campione a cui l’amministrazione ha dedicato anche un premio e il galà del ciclismo con ospiti internazionali.

La vocazione ciclistica è innata nel territorio arcolano e adesso il Comune cerca di attingere a una fetta di finanziamento, da una ‘torta’ consistente di 12 milioni di euro che il ministero stanzierà a favore dei Comuni che promuoveranno progetti attinenti al ciclismo, alla mobilità sulle due ruote come stile di vita sano.

Il bando promosso dal ministero per lo Sport e i giovani con il supporto del Dipartimento per lo sport, tramite Sport e salute spa e l’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni Italiani, infatti ha lo scopo di favorire la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo, soprattutto come scelta ecologica e quindi ne la promozione dei benefici, anche attraverso l’organizzazione di iniziative che favoriscano la partecipazione e la diffusione della cultura ciclistica, come eventi, gare, raduni e campagne di sensibilizzazione.

Il Comune di Arcola rientra nel cluster due, in base alle caratteristiche, tra i Comuni con meno di 50mila abitanti per i quali è previsto, per un massimo di quattro eventi, un contributo di 20mila euro, 5mila euro ad evento. Le iniziative sono già in programma e sarebbe una bella soddisfazione per il Comune e per il consigliere delegato allo sport Ferdinando Coppola (nella foto) poter realizzare un calendario di livello. Infatti oltre alle risorse che potrebbero derivare dal ministero, il Comune di Arcola, è già stato deliberato, aggiungerà dal proprio bilancio. mille euro per ciascuna iniziativa.