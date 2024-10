Cestistica, è un esordio amaro. Sconfitta e infortunio a Guzzoni

SAN GIOVANNI VALDARNO

73

CESTISTICA SPEZZINA

51

SAN GIOVANNI VALDARNO: De Giovanni 8, Rinaldi 4, Rossini 11, Lazzaro 4, Sposato ne, Mioni 10, Stroscio 2, Conde 13, Cruz Ferrera 13, Amatori 2, Di Fine, De Cassan 6. All: Garcia.

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 6, D’Angelo 6, Templari 17, Murgese, Granzotto 8, Missanelli ne, Diakhoumpa 7, Candelori, Guzzoni 4, Varone 3. All: Corsolini

SAN GIOVANNI VALDARNO - Una Cestistica in emergenza debutta a San Giovanni Valdarno con una sconfitta sul punteggio di 73-51. Il risultato è forse un po’ bugiardo rispetto all’andamento del match. Le assenze di Moretti e di fatto di Missanelli, in panchina ma non entrata in campo, già avevano reso difficoltose le rotazioni di coach Corsolini, poi ulteriormente complicatesi nella terza frazione dopo l’infortunio di Guzzoni, a cui va l’augurio di un breve e pieno recupero. Nel finale di partita le spezzine pagano la stanchezza e il Galli Basket prende il largo.

L’inizio della Cestistica è promettente: segna il primo canestro della gara con Templari, che trova una tripla, poi trova il +6, trascinata ancora dal suo capitano (4-10).Il primo quarto si chiude in assoluta parità 14-14. La seconda frazione, invece, vede la squadra di casa provare la fuga: prima con un 6-0, cui le bianconere riescono a rispondere con D’Angelo e Templari All’intervallo lungo le squadre sono sul 32-24. Il terzo quarto della Cestistica inizia con una tripla di Granzotto ma prosegue malamente, con un infortunio subìto da Martina Guzzoni, le bianconere provano a rientrare in partita col capitano Templari che, ancora una volta, trascina le compagne e porta la squadra -3 (34-31).

Da qui però San Giovanni Valdarno ritrova concretezza ed energia mentre nel’ultimo periodo la stanchezza delle giocatrici della Cestistica comincia ad affiorare. Coach Corsolini concede spazio anche a Deborah Varone, che segna i suoi primi tre punti in serie A2, al debutto nella categoria assieme a Giorgia Murgese. Al "PalaGalli" finisce 73-51 per le padrone di casa.

Marco Zanotti