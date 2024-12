Castelnuovo Magra: al via interventi stradali per 44 mila euro

All’interrogazione sulle condizioni in cui versano le vie della zona sottoferrovia presentata dall’opposizione consigliare di Castelnuovo Magra, replica prontamente l’amministrazione Cecchinelli. Risale infatti al 14 novembre la delibera di giunta in cui si dà il via agli interventi sulle vie Bolignolo e Gragnola, a cui si aggiungono quelli su via Salicello per un totale di 44 mila euro.

"La tempistica appare ancora più faziosa - spiega il vicesindaco Luca Marchi - se aggiungiamo che il 2 dicembre è stata pubblicata all’albo pretorio la determina di incarico alla ditta esecutrice".

Nel dettaglio l’intervento riguarda la manutenzione viaria, il rifacimento del manto stradale, la scarifica del livello attuale e la posa di uno strato di stabilizzato per uniformare le quote stradali, in modo da favorire una migliore e corretta viabilità. È stata prevista anche la predisposizione delle dovute pendenze in grado di convogliare l’acqua piovana verso un deflusso più funzionale.

E proprio per predisporre congiuntamente la realizzazione di una linea irrigua che prevede anche una migliore regimazione acque sono già stati fatti diversi incontri con il Canale Lunense.

"Gli interventi in programma non si limitano solo alla zona di sotto ferrovia. Abbiamo deliberato un primo lotto di asfalti, con interventi su via Canale, via della Pace e via Pedemontana per un importo di progetto di 145 mila euro".

Altro intervento molto atteso è la riapertura dei parcheggi pubblici lato destro del centro commerciale. "Abbiamo smontato sia i pannelli fotovoltaici che le strutture lignee, vista la criticità".