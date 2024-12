Cartoline dal Golfo. Terzago in Skaletta

Le cartoline dal Golfo approdano alla Skaletta, dove domani, giovedì 12 dicembre alle 18.30 sarà presentato il progetto realizzato dall’artista Alessandro Ratti, con i testi di Francesco Maria Terzago ’Postcards from La Spezia’, che nel 2024 è alla sua seconda edizione. Duecento copie a tiratura limitata per cinque cartoline riunite in un leporello – pieghevole - e racchiuse in una confezione-astuccio dall’eco Art Nouveau, a ripercorrere e omaggiare un passato ormai defunto, che illustrano in modo corrosivo le contraddizioni della città odierna. Oltre alle illustrazioni realizzate da Ratti, fronte della cartolina, dove svettano ciminiere e navi da crociera imponenti come palazzi, sul retro i testi di Terzago diventano narrazioni sarcastiche che imitano lo stile celebrativo dei primi anni del secolo scorso. La tappa della Skaletta Rock Club è la terza di un tour di quattro che finirà il 14 al Birrificio del Golfo: "Quattro spazi nei quali visionare opere differenti".