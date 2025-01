Capriolo ucciso da bracconiere rinvenuto dai carabinieri forestali a Carro

Carro, 11 ottobre 2021 – Un capriolo ucciso da un bracconiere è stato rinvenuto a Castello di Carro dai carabinieri forestali di Deiva Marina, attivati dalla centrale operativa della Spezia.

Era a margine della strada comunale che collega Castello di Carro al santuario della Cerreta: un esemplare di capriolo femmina (capreolus capreolus) dell'età apparente di 2-3 anni, morto da pochi minuti.

L’animale, che probabilmente è stato colpito nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento, aveva una ferita sul costato provocata da arma da fuoco e quindi è stato sicuramente vittima di un episodio di bracconaggio da parte di un cacciatore.

I militari infatti ricordano che la caccia a questi ungulati in questo periodo non è prevista dal calendario venatorio regionale ed è quindi vietata. I carabinieri forestali hanno immediatamente contattato il magistrato di turno che ha autorizzato ad attivare il comune di Carro per rimuovere e successivamente smaltire la carcassa dell’animale. Il responsabile dell’uccisione rischia una multa di oltre 1.500 euro per violazione alla legge sulla caccia.