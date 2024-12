Candidatura a capitale della cultura: "Non coinvolti studiosi ed umanisti"

La città si è ufficialmente candidata al prestigioso titolo di Capitale della cultura per il 2027. Proprio per supportare l’intenzione e favorire la promozione del percorso è stato composto il comitato scientifico composto da personaggi legati al mondo della cultura. Sul tema e sulla scelta dei rappresentanti è intervenuto Luca Basile, responsabile cultura della segreteria regionale del Partito Democratico.

"Da tempo abbiamo osservato – spiega Basile – che l’ impostazione della candidatura, al netto di intenti anche condivisibili come la ripresa del Premio del Golfo, sconta un limite a nostro parere molto grave: il mancato coinvolgimento attivo del nostro straordinario tessuto intellettuale ed associativo,la totale assenza di un ampio dibattito pubblico che consenta la partecipazione di esso, nella sua interezza, alla definizione dei contenuti programmatici della candidatura". Un limite che, secondo Basile, si rispecchia proprio nella impostazione del neo nominato comitato scientifico.

"Benchè – ha concluso Basile – siano presenti personalità apprezzabili, da Vergassola a Jacopo Godani, mancano figure esemplari di studiosi, di intellettuali eminenti nel campo del sapere umanistico e soprattutto manca la rappresentanza dell’ associazionismo locale". Con una visione ispirata al mare il Comune si è candidato a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Il tema è suggestivo e legato al territorio. Il titolo del dossier è infatti: “Una cultura come il mare”. Viene considerata una occasione storica, senza precedenti, per rafforzare il centro creativo e culturale spezzino incentivando il dialogo tra diversi settori, facendo emergere aspetti poco noti del proprio patrimonio, sperimentando un nuovo modo di vivere il rapporto con il mare. Il comitato scientifico è composto da Maria Cristina Bigi direttrice della casa circondariale della Spezia, impegnata in progetti di inclusione e reinserimento sociale, Donatella Bianchi giornalista e conduttrice televisiva ex presidente del WWF Italia e già presidente del Parco delle Cinque Terre, Jacopo Godani coreografo e direttore Artistico della Dresden Frankfurt Dance Company, Angelo Riccaboni professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Siena e presidente della Fondazione Prima, Guido Tonelli fisico al CERN di Ginevra e professore ordinario all’Università di Pisa, Dario Vergassola scrittore, attore e conduttore televisivo.

Massimo Merluzzi