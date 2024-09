Camec gratuito per gli spezzini. Tariffe agevolate per le mostre. Le novità del Centro d’arte

Il vernissage del nuovo Camec è previsto per sabato 5 ottobre. E il Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, oggetto di importanti lavori, vedrà un nuovo percorso espositivo in grado di valorizzare il ricco patrimonio artistico del museo, a cura di Gerhard Wolf. Una delle novità più importanti è la possibilità di accedere gratuitamente per i residenti della provincia della Spezia alla Collezione permanente e di godere di una tariffa agevolata di 5 euro per le mostre temporanee, che si terranno dall’aprile 2025. Il nuovo tariffario prevede inoltre l’estensione della gratuità a tutti i giovani under 18. Sono inoltre state studiate altre agevolazioni come ad esempio uno sconto del 50% riservato a giovani under 26 e adulti over 65, un costo di 2 euro ogni prima domenica del mese per tutti.

Per i non residenti della provincia della Spezia la tariffa per la Collezione permanente sarà invece di 10 euro mentre, per le mostre temporanee è previsto un biglietto al costo di 15 euro. Novità anche per gli orari: il museo sarà aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 18 e ogni primo venerdì del mese fino alle 22. Il lunedì, salvo prenotazioni di gruppo, e il 25 dicembre rimangono invariati come giorni di chiusura. Il progetto del nuovo Camec è frutto della collaborazione tra Comune della Spezia e Fondazione Carispezia, e ha come fine la valorizzazione del museo e del suo ricco patrimonio. "Grazie alla curatela scientifica di Wolf, avremo un nuovo allestimento delle opere delle collezioni civiche di calibro nazionale e internazionale. – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Si tratterà di un vero e proprio rilancio nel panorama dell’arte contemporanea con rassegne di grande rilievo".

m. magi