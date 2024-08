’Buona la prima’, i vincitori del concorso

Matilde Dominici ha trionfato nella prima edizione del ‘Buona la prima!’, concorso canoro organizzato dallo spezzino Paolo Meneghini, col patrocinio del Comune della Spezia. Per lei, oltre ai complimenti di promotori, giuria e amici presenti alla serata finale di scena al Pin, il premio in palio, ovvero la registrazione di un ep di 6 brani all’Hole Studio Recording. La giovane, che ha cantato in maniera stupenda ‘Mi sei scoppiata dentro il cuore’ di Mina davanti a centinaia di persone, è stata seguita nella classifica dalla grintosa Lucia Lunardelli, terza la soave Viviana Lucci. Dopo la vincitrice, che ha staccato la seconda di 17 punti (319 a 302), i sei successivi erano racchiusi in soli 15 punti di differenza, un niente, a dimostrazione della qualità di questi straordinari artisti spezzini.

La maggior parte erano ragazze e per la giuria è stato davvero difficile decidere. Merito quindi a tutti i partecipanti all’epilogo, giunti dopo aver superato le selezioni in vari locali del territorio (ristoranti Al Gourmet, Insane Steak e Il Paradiso del Golfo, e la trattoria I contadini): in ordine, dal quarto posto, Erika Scarpati, Emma Cortis, Bianca Tassanelli, Lorenzo Caluri, Sofia De Rose, Viola Vivarelli, Sara Mattugini, Serena Guelfi, Elena Tarca, Cristian Tommasi, Cloe Gennarelli, Chiara Cecchi, Luca Biondo, Giulia Ruscelli e Nicol Belletti. "Il livello era alto, tutti i 18 finalisti sono stati molto bravi – spiega Meneghini – . È stata una serata incredibile, con tanto di colpo di scena, visto che a circa tre secondi dall’emissione della prima nota da parte della prima cantante (ovviamente, già sul palco, ndr), è andato completamente in crash il sistema e non è più ripartito, obbligandoci ad un cambio totale di banco mixer con conseguente ricablaggio, con una mezz’ora persa, un’enormità nella serrata scaletta". A quel punto, l’intervento di Leonardo Buselli, il fonico del Pin, è stato decisivo: ha messo a disposizione la strumentazione necessaria a superare il problema e ha gestito l’audio. Bravissimo il presentatore, Alessandro ‘Raffo’ Raffeca nella sua esperienza di conduzione. "Questi mesi sono stati un’esperienza straordinaria (le selezioni nei locali sono durate tre mesi, ndr), la lista delle persone a cui va il nostro sentito ringraziamento è lunghissima. Abbiamo capito, senza ombra di dubbio, che dobbiamo fare di più e meglio per i nostri ragazzi, hanno voglia di cose belle, di musica, di cultura, di vita. Il nostro dovere è quello di metterli in condizione di trovare queste cose e questa è la motivazione che ci spinge ad andare avanti. Ad maiora, dunque, ed arrivederci alla prossima". Per quello che riguarda questa prima edizione del concorso, è giusto dire... Buona la prima!

Marco Magi