Brio a Bressanone con il Bochum. Mateju e Aurelio si fanno notare

Spezia

3

Bochum

1

SPEZIA (3-4-1-2): Sarr (22’ st Mascardi); Mateju (39’ st Benvenuto), Hristov (22’ st Mühl), Bertola; Elia (22’ st Vignali), Reca (22’ st Aurelio), Nagy (22’ st Bandinelli), Cassata (22’ st S. Esposito); Verde (22’ st Candelari); Di Serio (32’ st Giorgeschi), P. Esposito (22’ st Soleri). A disp. Mosti. All. D’Angelo.

BOCHUM (4-3-1-2): Drewes; Passlack (22’ st Gamboa), Loosil (1’ st Masovic), Bernardo (1’ st Oermann), Wittek (32’ st Bamba); Losilla (1’ st Sissoko), De Wit (32’ st Jahn), Bero (22’ st Elezi); Daschner (22’ st Pannewig); Hofmann (32’ st Koerdt), Broschinski (22’ st Holtmann). A disp. Rolleke, Grave. All. Ziedler.

Marcatori: 11’ pt Di Serio (S), 14’ pt Bernardo (B); 37’ st S. Esposito (S), 46’ st autorete Sissoko (B).

BRESSANONE Mateju e Aurelio i più convincenti, un trio avanzato che, se non perderà qualche petalo, promette concorrenza (interna), gol e spettacolo: Verde, Di Serio, Pio Esposito e Soleri, con Falcinelli out (come Corradini), per contusioni nell’amichevole di lunedì. Chiude con un successo l’avventura bolzanese lo Spezia che supera 3-1, nell’ormai classica amichevole, il Vfl Bochum, reduce dal vittorioso playout contro il Fortuna Düsseldorf, che ha consentito alla formazione della Renania Settentrionale-Vestfalia di mantenere il posto in Bundesliga. Nel primo quarto d’ora si va sull’1-1. Vantaggio aquilotto con ripartenza di Nagy che lancia lungo, Verde fa tutto in area, poi decide che il compagno Di Serio è piazzato meglio, e lui la appoggia col destro. Pareggio immediato di Bernardo con una botta da fuori, con la difesa aquilotta un po’ lenta ad accorciare sul centrale. Per almeno un’ora buona pressione degli spezzini sui portatori di palla avversari. Dopo l’ondata di cambi di metà ripresa, la staffilata di Salvatore Esposito coglie impreparato Drewes, e allo scadere, dopo una cavalcata sulla sinistra di Aurelio, Sissoko la spinge nella propria porta e sigilla il match.

Marco Magi