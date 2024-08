Brando Benifei alla Festa del Pd

Nuova tappa della Festa de l’Unità itinerante della Spezia: il circolo Pd "3 febbraio" organizza la Festa Democratica in località Isola nei giorni di domani e domenica 4 agosto, presso il campo ’Sirio Dal Vignale’. ’L’estate militante, per l’alternativa’ è lo slogan dell’appuntamento, che oltre alla tradizionale offerta enogastronomica, domenica si arricchirà con un incontro nel segno della politica: alle 20.30, interverrà l’europarlamentare spezzino dem Brando Benifei, che ha da poco iniziato il suo terzo mandato fra Bruxelles e Strasburgo all’interno del gruppo S&D, protagonista anche delle cronache per esser stato co-relatore dell’Ai Act sull’intelligenza artificiale.