Bolano investe duecentomila euro per la manutenzione degli edifici

Duecentomila euro per effettuare la manutenzione di alcuni edifici comunali. è quanto messo sul piatto dalla giunta di Bolano guidata da Paolo Adorni. Il Comune interverrà al Centro manifestazioni ed eventi di piazza Europa, con lavori che interesseranno la copertura, gli elementi strutturali in acciaio, i plinti in calcestruzzo e la pavimentazione del marciapiede esterno; presso la scalinata nel borgo di Bolano con interventi di rifacimento dell’intonaco, finalizzati a garantire la sicurezza strutturale, migliorare l’aspetto estetico e prolungare la durabilità dei materiali. Lavori anche sul lato sud del municipio,con il completamento del restauro del fronte dell’ex Convento di San Antonio, e al cimitero di Ceparana con interventi di ripristino delle strutture e di messa in sicurezza finalizzati a garantire il mantenimento della funzionalità e del decoro della struttura".