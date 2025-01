Biblioteca di Ceparana. Aumentano gli accessi

Una scommessa vinta. La nuova biblioteca di Ceparana conquista tutti, con un ottimo successo di pubblico nella nuova sede di via Arvotolo, nell’edificio che ospita anche la delegazione degli uffici comunali. A sei mesi dal trasferimento, anche il Comune traccia un bilancio positivo sull’utilizzo della biblioteca comunale. La nuova collocazione con la sua moderna sala studio e lettura, si è rivelata una scelta vincente, registrando un aumento dell’affluenza di cittadini di tutte le età.

"I risultati ottenuti in questi primi sei mesi dimostrano l’apprezzamento della comunità per la nuova struttura e per i servizi offerti. Siamo contenti del riscontro positivo da parte dei cittadini – spiega il vicesindaco Elena Ferrarini – non è stato facile riavviare il servizio dopo un periodo di inattività, ma vedere la biblioteca frequentata, in particolare dagli studenti, ci ripaga di tutti gli sforzi. La collaborazione con l’istituto comprensivo si è rivelata fondamentale".

Il Comune ha infatti attivato specifici progetti per incentivare le visite delle scolaresche e, in accordo con i genitori, è stata promossa l’attivazione di tessere dedicate ai bambini, avvicinandoli fin da piccoli al mondo della lettura.

"La nuova sede offre spazi moderni e funzionali, pensati per soddisfare le esigenze di studio, ricerca e svago di diverse fasce d’età. La sala studio e lettura, in particolare, offre un ambiente tranquillo e attrezzato per lo studio individuale e di gruppo" aggiunge Ferrarini. La biblioteca comunale è aperta il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18, mentre la sala studio è accessibile da martedì a venerdì dalle 8 alle 13, il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 18.30, e il sabato dalle 8 alle 12.

Nel frattempo, il Comune sta lavorando anche alla sistemazione dell’immenso patrimonio dell’archivio storico, situato nella sede comunale di Bolano. Inaugurato a maggio, è ora aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. "L’obiettivo è rendere fruibile e promuovere l’immenso patrimonio" spiega Tiziana Scappazzoni, consigliere delegato alla cultura".