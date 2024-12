Bianconere a due velocità. Ma il poker c’è comunque

Pietrasanta Blues 2 Asd Spezia Women 4

PIETRASANTA BLUES: Giachetti, Marinone, Buselli, Lotti, Fontana, Ghezzani, Badano, Bengasi, Martinelli, Mendolicchio, Parenti (75’ Passaglia). All. Martinelli

ASD SPEZIA WOMEN: Sensi, Lombardo, Lehmann, Fuggle, Duce (46’ Pozzi), Dezotti (60’ Dehima ), Ciccarelli, (71’ Manea) Lovecchio (85’ Piazza), Buono, Codecà (46’ Vacchino), Parodi. All Salterio

Arbitro: Niccolò Galligani di Pistoia Assistenti: Elena Tarandetti e Razvan Abaranitei di Pontedera

Marcatori: 15’ Codecà (S), 16’ Lovecchio (S) 21’ Buono (S), 38’ Parodi (S), 66’ Martinelli (P), 79’ rig. Bengasi (P)

Note: al 30’ espulso mister Martinelli (P)

Pietrasanta - Partita dai due volti per lo Spezia Women nella sfida di Coppa Italia di Serie C. Nel primo tempo le bianconere sono incontenibili con quattro gol, due grandi interventi del bravissimo portiere Giacchetti, e con un paio di reti divorate, mentre nella ripresa appaiono meno brillanti. Il Pietrasanta alza la testa e contiene il passivo, realizzando due marcature regalate dalla difesa aquilotta. Le ragazze di Salterio colpiscono anche una traversa con Buono e vanno vicine alla cinquina prima con Lehmann che vede fermarsi il tiro sulla linea e ancora con Buono che sul finire scalda le mani al portiere.

Passato il turno affronteranno a marzo il Moncalieri con il sorteggio che avverrà a gennaio. Da segnalare l’esordio in Serie C della giovane Piazza, classe 2008, a dimostrazione di quanto la società creda nel proprio vivaio. Con questo risultato va in cantiere un anno favoloso fatto di 15 vittorie su 15 incontri.

Ilaria Gallione