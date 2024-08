Berti trascinerà la Zephyr. "E faremo bene"

Importante colpo della Zephyr Mulattieri Valdimagra che ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina dell’esperto Roberto Berti, che guiderà i rossoblù nella prossima stagione di volley maschile serie C. Il tecnico massese è ben conosciuto per aver giocato come schiacciatore nella storica squadra del gruppo sportivo dei vigili del fuoco della sua città e per poi essersi dedicato con successo alla carriera di allenatore con un curriculum di tutto rispetto sia in campo femminile (Versilia, Aghinolfi Montignoso, Spedia, Oasi Viareggio etc…) che maschile (Pallavolo Massa, Lunica Aulla, Trading Logistic etc…).

Coach cosa l’ha spinta a venire a Santo Stefano?

"Ho semplicemente ricevuto una proposta interessante in un club che ha sempre lavorato bene. Non potevo far altro che accettare e abbracciare questo nuovo progetto".

Dopo la retrocessione dello scorso anno quali saranno gli obiettivi della squadra?

"Sicuramente cercheremo di fare un buon campionato e di salvarci quanto prima".

Da quando è arrivato che gruppo ha trovato?

"In realtà i ragazzi ancora non li conosco perché ho svolto soltanto due allenamenti e non erano disponibili tutti gli effettivi. Chi era presente ha dimostrato disponibilità e voglia di lavorare".

La rosa è completa o manca ancora qualche innesto?

"Numericamente siamo a posto. Per fare il punto della situazione bisognerà prima avere tutti a disposizione in modo da cominciare a lavorare per creare quanto prima le sinergie giuste, grazie anche a chi sarà al mio fianco come vice, che presumibilmente sarà Enrico Pala".

Per lei si tratterà di un ritorno al maschile. Chi le ha dato le maggiori soddisfazioni?

"Entrambi i fronti mi hanno regalato emozioni. A volte allenare le ragazze può risultare più complicato, ma è stato sicuramente un percorso positivo. Sono comunque contento di ritornare a misurarmi con un campionato diverso".

Ilaria Gallione