Bersaniani alla Mediateca: "Orlando candidato ideale"

’Compagni è il mondo’ mette radici anche alla Spezia. L’associazione lanciata a livello nazionale in seno al ricompattato Pd da Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani, che mira a raccogliere l’eredità della disciolta esperienza di Articolo uno, chiama a raccolta per un’iniziativa in programma sabato 22 giugno alle 15 nei locali della Mediateca regionale. Il titolo è questo: ’Per una moderna critica del capitalismo. La sinistra è ancora liberista?’. L’introduzione è affidata a Luca Basile e sono previsti interventi di Salvatore Cingari e Pasquale Serra, entrambi docenti di storia del pensiero politico. A seguire spazio all’approfondimento con Alessandro Genovesi, Jasmine Cristallo, Andrea Orlando, Giorgio Pagano, Francesco Passalacqua e Andrea Montefiori. Conclusioni affidate ad Arturo Scotto. "Si tratta – spiega Moreno Veschi, ex segretario provinciale del Pd e storico militante di sinistra – di un’iniziativa di grande spessore politico, organizzata con l’intento di portare nei territori le idee che frullano nel mondo intellettuale della sinistra. L’obiettivo dell’associazione è duplice: la prima esigenza individuata è quella di spostare l’asse politico dei partiti progressisti verso il modello francese di Nouveau Front Populaire che ha tra i proprì cavalli di battaglia la tassazione dei ricchi, salari minimi più alti, una seria riforma delle pensioni e l’introduzione della scala mobile; l’altro grande tema è invece quello della lotta a un modello capitalistico basato sul protezionismo e che produce come conseguenza una cultura militaristica e di preparazione alla guerra".

L’iniziativa organizzata alla Mediateca servirà anche a portare sotto i riflettori temi locali. "E’ indispensabile immaginare un modello di sviluppo economico alternativo anche per il nostro territorio, al momento fortemente incentrato sulla produzione armiera, su un’industria non immune a problemi di sfruttamento dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti e su un turismo i cui addetti sono spesso sottopagati ed esposti alla piaga del precariato". I risultati raggiunti dal partito nelle recenti competizioni elettorali inducono i militanti di ’Compagni è il mondo’ a sperare: "In Liguria il campo progressita è diventato competitivo. Pd e Avs alla Spezia sono davanti sia in percentuale sia in voti assoluti e i dem drenano consenso al M5S solo per il 2%. Bisogna subito costruire un programma che parli ai liguri e individuare un candidato alla presidenza della Regione: deciderà la coalizione ma un politico di esperienza come Orlando sarebbe la soluzione ideale".