Batteria di musicisti allo Shake

Il mese di marzo è in chiusura, ma non salta uno degli appuntamenti più amati dello Shake Club di via Valdilocchi: il Ten Minute Show, che torna venerdì 29 marzo a partire dalle 22 con l’inossidabile formula dieci artisti, dieci set, dieci minuti a testa. Una nuova ‘batteria’ di musicisti (e non solo) del territorio si alterneranno presentati dalla frizzante verve di Michele Angelotti, meglio conosciuto come Carogna, in tandem con Andrea Siviglia. Live, ma non solo: durante la serata, oltre alle esibizioni ci saranno premi, ironia, cocktail, birra e i gettonati burger (chi volesse cenare nel locale potrà prenotare inviando un messaggio WhatsApp al recapito 371 58 33 613), oltre che il dj set in chiusura di MarciPet e di "Kikko The Freak Poser". Questa la line up della nuova edizione del Ten Minute Show: Panackia, Tosetti & Ballani (Freddi Rituali), Reclame, Tabitto e il suo amico Tik, LaMmerdaRosa, Irene V & Pulcio, Giambo, Poveragiulia, Gabba e Fra.