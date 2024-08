Batteria Chiodo, consegnate le chiavi

Sono state ufficialmente consegnate le chiavi della batteria Chiodo di Montemarcello. Ieri mattina l’assessore e vice sindaco del Comune di Ameglia Raffaella Fontana ha consegnato al presidente della Verde Mare, Enrico Casarino, le chiavi dell’ingresso allo storico avamposto militare trasformato in struttura di accoglienza turistica e da poco nuovamente recuperato dopo anni di abbandono. Due cooperative di comunità, Verde Mare e Terre del Magra, si sono aggiudicate il bando promosso dal Comune di Ameglia per la gestione della struttura. Il loro progetto di gestione presentato, forte della presenza all’interno della compagine sociale delle due cooperative di Imprese Cooperative, sociali, culturali e turistiche, intende andar ben oltre la gestione della struttura ricettiva. La struttura sarà promossa con proposte mirate alle diverse tipologia di utenza: dagli adulti alle famiglie, dalle scuole agli amanti dello sport nella natura. La cooperativa i "Ragazzi della Luna", che ha lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone con autismo, seguirà il rifugio per la parte ricettiva. Alcuni prodotti verranno proposti dal Bagno Ristorante Venezia. Le altre imprese cooperative,e Cocea, Hydra, Earth, e Zoe seguiranno invece tutte le attività di promozione, educative, didattiche e culturali. Il progetto ha visto anche l’adesione della Aps Enrico Calzolari Pro Monte Caprione, ma è intenzione delle due Cooperative di Comunità di avviare ulteriori sinergie.