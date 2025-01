‘Bankal’, l’acrobazia dà spettacolo. Sul palco la compagnia Puéril Peril

Ultimi colpi per il Trac Festival che propone stasera uno spettacolo della coppia di acrobati della compagnia Puéril Peril. In ‘Bankal’, nello chapiteau allestito al Pin dei giardini (ingresso da viale Mazzini), chi ha detto che devi stare sempre da solo sul monociclo? Certamente non loro, che sono in due ma con un solo monociclo, e hanno sviluppato una tecnica rivoluzionaria di ponteggio iperadattabile con sgabelli. Insieme cercano di trovare un equilibrio su questo fragile ed esilarante limite tra il rischio e la caduta, cercando disperatamente di raggiungere altezze tali da far venire le vertigini.

"La differenza tra pericolo e rischio? Il pericolo è uno schifo, si ha paura, c’è. Il rischio è eccitante, è provocato. È valido Certo che sì – spiegano i due artisti Dorian e Ronan – . Ora state pensando che non sapete ancora cosa vedrete, che vi sembra tutto così infantile. Venite a correre il primo rischio, al resto pensiamo noi".

È una storia d’amore, non sono due ragazzi che si amano, ma che amano il momento. In effetti, questi due ragazzi sono artigiani dell’azione. Nessun motivo né moralità, sono lì per vivere un momento semplice, fragile e delicato. "Ed è necessario? No, certamente no e per questo è fondamentale".

La storia di Puéril Péril inizia nel 2015, sotto la guida di Dorian Lechaux, Ronan Duée (loro i protagonisti al Trac, con lo sguardo esterno di Guillaume Orsat) e Emmanuelle Nonet (sua e di Manon Briens, l’amministrazione e la produzione). Puéril Péril porta avanti un circo ibrido, con molteplici influenze (teatro, danza, cinema), che lascia alla creazione musicale un luogo essenziale. Un circo dall’umorismo tagliente, tenero e feroce allo stesso tempo.

Si tratta del terzultimo spettacolo della seconda edizione del Trac Festival, rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo, promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23. In cartellone ancora ‘Il clown dei clown’ scritto, diretto e interpretato da David Larible (domani sera al Teatro Civico) e chiusura al Pin domenica pomeriggio con ‘Immaginaria’ del Teatro delle Foglie.

I biglietti della rappresentazione (della durata di circa un’ora), al costo di 10 euro (7 il ridotto) sono acquistabili al botteghino del Teatro Civico (ingresso via Carpenino) dalle 8.30 alle 12 e dalle 16-19, oltre che alla biglietteria del festival, che aprirà 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, e pure online sul circuito Vivaticket. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi