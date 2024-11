Bagni e docce nell’ex viadotto Fs

Due bagni pubblici e altrettante docce da realizzare sul lungomare entro l’inizio della prossima stagione turistica, così da implementare i servizi per residenti e ospiti. È l’obiettivo del Comune di Levanto, che ha approvato un progetto che prevede la demolizione dei due piccoli fabbricati situati sull’ex viadotto ferroviario (nella foto), attualmente utilizzati come ricoveri per gli attrezzi ma in condizioni di forte degrado. In questi spazi troverà posto un prefabbricato al cui interno saranno realizzati due bagni e, sul retro, due docce pubbliche riscaldate. "Da tempo stavamo studiando la possibilità di una loro collocazione – dice il sindaco Luca Del Bello –. Vista la forte presenza di surfisti nel nostro golfo, crediamo che la possibilità di usufruire di docce calde, soprattutto in inverno, sarà gradita ai praticanti questo sport".