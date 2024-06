Bacchini denuncia: "Quote rosa al palo a Riccò"

Rammarico per il mancato riconoscimento delle quote rose. E’ quello che esprime, in riferimento alla particolare situazione di Riccò del Golfo, la consigliera provinciale di parità Eliana Bacchini. "Ho seguito con attenzione – sottolinea Bacchini – la composizione della giunta del Comune di Riccò, che presentava già all’esito delle elezioni del Consiglio molte problematiche per garantire al suo interno un’adeguata presenza femminile, così come previsto dalle normative e come auspicato da tutti i partiti politici: nessuna candidata era infatti risultata eletta nel gruppo di maggioranza. Subito mi sono attivata per fare presente le mie preoccupazioni al riconfermato sindaco Loris Figoli. E ho avuto la sua rassicurazione sul fatto che la giunta nominata in occasione della recente assemblea è da considerarsi temporanea e che esiste una precisa volontà di inserire donne nella squadra di governo non appena si sarà concluso l’iter del cambiamento dello statuto che non prevede attualmente la possibilità di nomina di assessori esterni. Seguirò con attenzione lo sviluppo della situazione. Non posso tuttavia non manifestare la mia delusione nel constatare come ancora una volta le elettrici e gli elettori non abbiano accordato la loro fiducia alle donne presenti in lista, tutte competenti, preparate e disponibili".