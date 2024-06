Arruolati quasi 150 volontari. A disposizione 70 soccorritori: "Una grande prova di sinergia"

Cast di altissimo livello oppure no? Rispetto a quanto annunciato in precedenza, dai recenti Campionati europei mancheranno le medaglie d’oro Jacobs e Patta, però non hanno rinunciato Battocletti, Fabbri, Simonelli e Melluzzo. Dei medagliati ‘minori’ di Roma presenti gli argenti Sito e Sibilio e il bronzo Dosso con assenti Tortu, Ali e Tecuceanu, ma tantissimi campioni faranno bella mostra al Montagna. Occorre fare altri conti, per chi pensa che le assenze siano così importanti. Considerando i curriculum personali, queste sono le medaglie che scenderanno in pista con gli atleti iscritti: 1 oro olimpico, 3 argenti e 3 bronzi mondiali, 10 ori, 18 argenti e 9 bronzi europei.

Con l’organizzazione dell’Atletica Spezia Duferco (150 i volontari in campo) saranno due favolosi giorni di sport. Sicuramente, anche due giornate molto impegnative dal punto di vista della logistica interna ed esterna al Montagna. Settanta soccorritori della Croce rossa, intanto, resteranno a disposizione insieme a due ambulanze nel centro sportivo, mentre una terza sarà dedicata domenica all’assistenza per la marcia tra le vie cittadine. Un impegno importante anche da parte della polizia locale guidata dal comandante Francesco Bertoneri, vista la necessità di modificare la viabilità in alcune aree intorno al Montagna e in città. Intanto via dei Pioppi e il lato monte del controviale Fieschi saranno destinati alla sola sosta dei autobus e dei veicoli degli atleti; dalle 14 di oggi via dei Pioppi verrà chiusa consentendo il transito ai veicoli autorizzati (anche autorità e titolari di Cude). Sarà consentita la fermata per la discesa e salita passeggeri (tempo massimo 10 minuti) in un’apposita area delimitata in viale Fieschi lato monte, nei pressi dell’entrata del Montagna. Per lo svolgimento della marcia di domenica, dalle 18 di domani alle 14 del giorno successivo, non si potrà sostare in piazza Chiodo, via Chiodo e via Diaz con deroghe per i residenti (dall’1 alle 13 di domenica sospesa la Ztl dai varchi di via Diaz, via Mazzini e via Chiodo, da via Persio), comunque saranno poi chiuse alcune intersezioni anche lungo via Gramsci, come da segnaletica posta in loco. All’interno del Montagna, per gli spettatori, saranno presenti vari stand per mangiare piadine, muscoli, panini e altro, oltre ai cocktail del bar della tribuna. "Siamo alle porte di una grandissima manifestazione – dichiara l’assessore Marco Frascatore –. È stato un lavoro importante da parte di tutte le componenti interessate. Da parte dell’amministrazione comunale si è agito in totale fra assessorati, attraverso gli uffici e approntando qualcosa di eccezionale. Certo, fra i tanti campioni, un pizzico di tifo in più sarà rivolto da parte nostra agli spezzini Lattarulo e Irbetti, con l’augurio che per tanti giovani sia un trampolino per i prossimi traguardi, a cominciare dalle Olimpiadi di Parigi".