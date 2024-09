Trentunenne arrestato per spaccio: in macchina ha 670 grammi di hashish

La Spezia, 9 settembre 2024 – Arrestato spacciatore con hashish e cocaina nel quartiere Umbertino.

Intorno alle 21 di ieri, un equipaggio della squadra volante della Questura spezzina ha notato un individuo con atteggiamento sospetto che si defilava dietro agli alberi con alcuni dei numerosi avventori presenti davanti ad un esercizio commerciale del quartiere Umbertino.

Durante il controllo dei documenti l’uomo, un trentunenne tunisino con precedenti per spaccio di sostanza stupefacente, maltrattamenti in famiglia e rissa, è apparso agli agenti nervoso ed insofferente e ha consegnato spontaneamente un frammento di hashish.

Gli operatori hanno però proceduto al controllo dell’autovettura dell’uomo nella quale hanno trovato sei panetti e altri frammenti di hashish per un peso totale di 670 grammi e due involucri di cellophane contenti un totale di circa 6,50 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della questura per gli accertamenti previsti, qui il personale del locale gabinetto di polizia scientifica ha proceduto ad analizzare la sostanza rinvenuta per la quale si è proceduto al sequestro. Il trentunenne è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e questa mattina, durante il processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato con la misura della custodia cautelare in carcere.