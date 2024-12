Arresto a Sarzana: coppia sorpresa con hashish e cocaina vicino al fiume Magra

Le loro mosse sospette erano seguite da alcuni giorni dai carabinieri di Sarzana. Ma i due giovani, nonostante i consigli a tenere una condotta più tranquilla avvalendosi anche dei consigli degli operatori sanitari del Serd, si sono fatti sorprendere in una zona appartata in prossimità del fiume Magra dai militari della stazione di Arcola e sono stati arrestati.

Sono stati trovati in possesso di 50 grammi di hashish e 3 grammi di sostanza, dopo le analisi risultata poi essere cocaina, oltre a un bilancino di precisione. La coppia, il ragazzo di 24 anni e la compagna di 26 anni residenti rispettivamente a Castelnuovo Magra e Carrara, sono stati arrestati e dopo la notte ai domiciliari ieri mattina sono comparsi in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima.

Il giudice Selene Ruberto, pubblico ministero onorario Antonio Scarano, ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri e disposto per i due giovani l’obbligo di presentazione in caserma per la firma.