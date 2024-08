Aperti per ferie. Una trentina le adesioni

Torna anche questa estate ’Aperti per ferie’, l’iniziativa promossa da Confartigianato La Spezia che raccoglie una serie di imprese associate che garantiscono l’apertura anche nelle settimane più calde dell’anno. Nata per attenuare i possibili disagi causati dalla chiusura della maggior parte degli esercizi nel classico periodo di vacanza, quest’anno il portale “Aperti per ferie” conta già una trentina di imprese aderenti. Grazie alle imprese che hanno risposto alla call lanciata ad inizio luglio, gli spezzini avranno una gamma di servizi essenziali che spaziano dall’edilizia alla riparazione auto, un supporto indispensabile per la comunità anche nel periodo estivo. "La risposta delle imprese locali è stata molto positiva – commenta Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato –. La diversificata partecipazione delle imprese al portale è significativa, testimonia il senso di comunità, nonché la varietà che contraddistingue il nostro mondo imprenditoriale. Questa iniziativa è nata dalla consapevolezza delle esigenze quotidiane che spesso emergono anche durante le vacanze estive, un periodo in cui molte attività chiudono. Grazie ad ‘Aperti per Ferie’, i cittadini potranno contare su un’ampia gamma di servizi e imprese che garantiranno loro continuità e assistenza in caso di necessità". Per facilitare l’accesso ai servizi, è stato creato un elenco dettagliato delle imprese partecipanti, completo di contatti, disponibile sul sito https://www.confartigianato.laspezia.it.. Per essere inseriti nell’elenco contattare gli uffici di Confartigianato al numero 0187286650, o per mail all’indirizzo [email protected]