Al ’Nuovo’ il meglio di Hitchcock

Inizia domani, al cinema Il Nuovo, la rassegna organizzata da Università Popolare e curata dal professor Lorenzo Moretti, che condurrà il pubblico nel meglio dei principali film di Hitchcock, facendo scoprire particolari curiosi sulla realizzazione delle scene più celebri, analizzando i suoi principali capolavori.

Celebrato come uno dei principali e più influenti innovatori della storia del cinema, Hitchcock è famoso per il suo ingegno, le trame avvincenti, la gestione delle camere da presa, l’originale stile di montaggio, l’abilità nel tener viva la tensione in ogni singolo fotogramma. Hitchcock, come hanno detto i critici della nouvelle vague – è stato uno dei più grandi creatori di forme del Novecento. I suoi film, per quante volte li si riveda, sono ogni volta una sorpresa. Ogni volta aprono nuove prospettive attraverso cui osservare il mondo e guardare la vita.

Primo appuntamento, alle 15.30, con ‘L’uomo che sapeva troppo’ (replicato il 27 gennaio), poi il 20 ‘La finestra sul cortile’, il 3 febbraio ‘La donna che visse due volte’ e il 10 febbraio ‘Marnie’.