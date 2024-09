"Al Mapei come fossimo al Picco"

"Al ‘Mapei’ abbiamo dato spettacolo, sembrava di giocare in casa". Gli oltre 1100 tifosi spezzini presenti nello stadio emiliano hanno salutato con soddisfazione l’ottimo pareggio conquistato dai bianchi contro il Sassuolo: "Gli Aquilotti danno sempre tutto in campo rispecchiando il nostro carattere battagliero, crediamo nel sogno. E sabato riempiamo il ‘Picco’ nel match contro la Reggiana". Felice Michele Masala del club Franco Cavatorti: "I 1119 aquilotti al seguito della squadra hanno dimostrato, ancora una volta, tutta la loro passione e il loro entusiasmo. Ci stiamo divertendo, finalmente vediamo una squadra che rispecchia l’anima di noi spezzini, gente di mare che non molla mai. La nostra soddisfazione primaria è vedere i bianchi lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo, significa che la squadra ha ben percepito quelli che sono i valori della maglia bianca. Si è creato un rapporto fortissimo tra noi tifosi, la squadra e la società. L’ottimo pareggio contro il Sassuolo esalta la media inglese. Ora ennesimo sold-out contro la Reggiana".

Gli fa eco Massimo Bonati: "Bellissima dimostrazione di tifo e calore degli oltre mille supporter aquilotti, sembrava di giocare in casa. È chiaro che se si vorrà alimentare le ambizioni di grandissima classifica, la squadra dovrà cercare un exploit esterno, fermo restando che il pareggio contro il Sassuolo è da considerarsi ottimo e in linea con ciò che si è visto in campo. Peccato per il gol fallito da Di Serio. È uno Spezia estremamente solido, con una precisa identità, bravissimo mister D’Angelo ad aver plasmato una squadra che fa sognare. Ora riempiamo nuovamente il ‘Picco’ per alimentare le ambizioni". Esalta la passione dei supporter Mario Franceschetti di Riomaggiore: "Tifo strepitoso degli oltre mille spezzini al seguito, la prestazione della squadra ha ripagato la nostra grande passione. Questi ragazzi mettono l’anima in campo, ci esaltiamo nel vedere il loro attaccamento alla maglia. È un punto giusto e meritato, forse con qualche rimpianto per quei due gol ‘mangiati’ da Di Serio, che pur ha giocato una buona partita. Questa squadra merita rispetto per quanto sta dimostrando, mai mettere limiti alla Provvidenza, tutto può succedere, possiamo dire la nostra anche per l’alta classifica. Tutti al ‘Picco’ contro la Reggiana, insieme, per vincere".

Chiude Gigi Argilla: "Sono venuto al Mapei da Roma, dove ormai risiedo, solo per l’amore incondizionato per le Aquile. Ottimo punto, contro un Sassuolo forte, lo Spezia ha dimostrato di essere una squadra tosta, che non molla mai, confermando di essere in una posizione di classifica privilegiata non a caso. Il gruppo e l’allenatore sono i punti di forza di questa squadra che speriamo si mantenga saldamente nelle prime tre posizioni di classifica fino a maggio. Siamo poi in attesa del miglior Ciolak che ci può dare una grande mano a realizzare il sogno. Ora ennesimo pienone contro la Reggiana, garantiamo che sarà ‘Picco’ show come sempre e come la squadra merita".