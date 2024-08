Al creativo Volker Feierabend il riconoscimento di Startè

Il comitato scientifico del premio "Startè. Una vita per l’arte" ha assegnato il riconoscimento nella sua edizione 2024 a Volker W. Feierabend, che riceverà da una scultura dal titolo "Nozze" di Francesco Vaccarone messa a disposizione dalla famiglia dell’artista. La cerimonia a cui parteciperà Feierabend, proveniente dalla Germania, si svolgerà domani alle 21 nella sala delle Capriate della Fortezza Fimafede nell’ambito della XXXVI edizione della Mostra nazionale dell’Antiquariato di Sarzana. A consegnare il premio oltre a Paolo Asti – presidente dell’associazione culturale Startè – l’assessore sarzanese alla Cultura Giorgio Borrini, Gabriella Peroni, moglie di Francesco Vaccarone, le cui opere sono presenti nella collezione della Fondazione VAF (Volker Aurora Feierabend). L’evento prevede che nella stessa serata sarà presentato il secondo numero di Startè Republic magazine, monotematico edito da Brain con direttore Paolo Asti e art director Marco Condotti; il numero di luglio/agosto ha per tema Disegno&Design ed è dedicato alla memoria dell’artista Francesco Vaccarone scomparso nell’aprile scorso. Il ‘Premio Una vita per l’arte’ viene assegnato annualmente a una personalità – italiana o straniera – che abbia dato, durante la sua vita, un contributo significativo al prestigio dell’immagine dell’arte in Italia o nel mondo. Volker Walter Feierabend, nato a Berlino il 6 giugno 1935, ha lavorato come creativo e designer nel settore della moda delle calzature e ha realizzato una collezione interamente dedicata all’arte italiana, costantemente arricchita da nuove acquisizioni, che attualmente è composta da oltre 2.200 opere tra dipinti, sculture, installazioni di grandi dimensioni e video art.

marco magi