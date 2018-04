La Spezia, 27 aprile 2018 - “Arrabbiato per la sconfitta di Pescara? E su cosa non mi sarei dovuto arrabbiare? Ero furioso per 70 minuti bruttissimi sotto tutti i punti di vista, che non sono certo stati recuperati da 20 minuti in cui siamo pure riusciti quasi a recuperare”. Insomma, Fabio Gallo non ha ancora digerito l'ultima sconfitta stagionale all'Adriatico del suo Spezia che domani, sabato 28 aprile alle 15 al Picco, ospiterà la Cremonese nella diciassettesima di ritorno del campionato di Serie B, per cercare quei pochi punti che servono per la matematica salvezza. “Il problema a Pescara è stato mentale – spiega Gallo – e ora bisogna andare avanti, pensare alla sfida contro la Cremonese. Anche la società ha voluto sensibilizzare la squadra, invitandola a lavorare come sempre e a dare il massimo fino alla fine”. La partita sarà difficile, fra due buone squadre che arrivano da una sconfitta (lo Spezia seconda consecutiva). “Di sicuro servirà determinazione e grinta, senza non si va da nessuna parte”.

Comunque lo Spezia ha vinto una sola gara nelle ultime dieci: a Cittadella il 29 marzo scorso, nel mezzo 5 pareggi, tutti per 1-1, e 4 sconfitte. Certo la Cremonese, invece, non vince da 15 giornate in cui ha messo insieme 8 pareggi e 7 sconfitte, con ultima vittoria un 1-0 casalingo sul Parma del 20 gennaio. Ad allenare la Cremonese è stato chiamato l'ex aquilotto Andrea Mandorlini, che torna in B dopo 5 anni, quando allenava l'Hellas Verona, con il quale conquistò la promozione diretta in B. Nella speciale classifica di Serie B del girone di ritorno, la Cremonese è ultima con 11 punti, mentre lo Spezia è quattordicesima con 17 punti. In generale, visto l'andamento del girone di andata, Spezia 11° e Cremonese 14a.

FORMAZIONE- Potrebbero esserci dei cambiamenti nello schieramento, al di là dell'obbligata sostituzione dello squalificato De Col. Rientrato tra i convocati gli infortunati Daniele Capelli e Alberto Gilardino, oltre allo squalificato Luca Mora; non disponibili anche Giuseppe Mastinu e Raffaele alle prese con problemi fisici. Dunque ecco i 23: i portieri Di Gennaro, Manfredini e Bassi; i difensori Lopez, Capelli, Giani, Ceccaroni, Augello, Corbo, Terzi e Masi; i centrocampisti Bolzoni, Juande, Mora, De Francesco, Pessina, Maggiore e Ammari; gli attaccanti Forte, Gilardino, Granoche, Mulattieri e Marilungo.

ARBITRO - A dirigere il match del Picco sarà Riccardo Ros di Pordenone. Con lui gli assistenti Marco Scatrigli di Arezzo e Vincenzo Soricaro di Barletta; quarto uomo Fabio Piscopo di Imperia.

BUS NAVETTA - In occasione della gara contro la Cremonese, sarà attivo il servizio 'Picco-bus', il bus navetta da e per lo stadio 'Alberto Picco'. Una sola direttrice, in partenza dal Palasport di via Carducci con collegamento diretto con lo stadio (percorso: via Veneto, via Chiodo, viale Amendola): 13.30 (arrivo stadio 13.50), 13.45 (arrivo 14.10), 14.10 (arrivo 14.30), 14.25 (arrivo 14.45). Il ritorno, come di consueto, sarà garantito a partire da circa 15’ dopo il fischio finale. Info: 800.322322.