La Spezia, 4 maggio 2018 - Pensando all'ennesima occasione sprecata a Foggia, dove non sono state concretizzate le azioni create e manca pure un rigore per il fallo subìto da Granoche, mister Fabio Gallo pensa alla sfida di domani pomeriggio, sabato alle 15, contro la Pro Vercelli, nella terzultima di campionato. “Ora affrontiamo tre partite – afferma il tecnico – in cui proveremo a vincere sempre. Servirà una prestazione di sostanza contro i piemontesi”.

Il campionato non è finito, lo Spezia è praticamente salvo anche se non matematicamente. “Il calendario prevede ancora tanti scontri diretti e dunque la classifica ha ancora tanto da dire. Siamo i più rammaricati perché ci siamo resi conto che avremmo potuto fare qualcosa di più. Però il calcio non è una scienza esatta”. Diversi i problemi durante la stagione, anche per alcuni giocatori. “Ad esempio Gilardino lo abbiamo avuto molto poco a disposizione, anche se quando c'è stato ha fatto la differenza”.

La Pro Vercelli arriva da quattro sconfitte esterne consecutive: l’ultima gara in cui i piemontesi sono andati a punti lontano dal 'Piola' è stato il 10 marzo scorso, 2-2 a Bari. L’ultimo successo esterno della Pro risale al 3 febbraio scorso, 3-2 a Cremona. Tra l'altro La Pro Vercelli rischia al Picco la retrocessione aritmetica in Lega Pro: se perde e resta ancorata a quota 37, in caso di vittorie contestuali di Entella (a Salerno), Novara (in casa sul Pescara) ed una delle due nello scontro diretto Ascoli-Avellino, oltre ad almeno un pareggio del Cesena nel posticipo di domani contro il Parma, porterebbe i piemontesi a –7 dai liguri, Ascoli (o Avellino) e romagnoli, a –8 dal Novara.

Formazione - Diramati i convocati tra cui torna Juande, dopo il riposo precauzionale di Foggia. Oltre allo squalificato Lopez, agli infortunati Giuseppe Mastinu e Raffaele Palladino, si aggiunge Najib Ammari per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione nella regione flessoria della coscia sinistra. Il calciatore già da questa mattina ha iniziato il percorso riabilitativo del caso.

Arbitro - Sarà Daniele Martinelli della sezione di Roma 2 a dirigere la sfida tra Spezia e Pro Vercelli di domani pomeriggio. Nato a Roma il 4 novembre del 1983, ha debuttato in Serie A nella scorsa stagione. In Serie B, in questo campionato ha arbitrato 15 volte, con una media di 4 cartellini a gara e un totale di soli 2 calci di rigore, ha diretto Spezia-Ternana 1-1 del 10 marzo e i vercellesi in due occasioni: in Piemonte 2-2 col Bari e a Parma la sconfitta per 3-0. Con lui gli assistenti Stefano Bellutti di Trento e Pasquale Cangiano di Napoli; quarto uomo Andrea Tursi di Valdarno.

Bus navetta - In occasione della gara contro la Pro Vercelli di domani, sabato, sarà attivo il servizio 'Picco-bus', il bus navetta da e per lo stadio 'Alberto Picco'. Una sola direttrice, in partenza dal Palasport di via Carducci con collegamento diretto con lo stadio (percorso: via Veneto, via Chiodo, viale Amendola): 13.30 (arrivo stadio 13.50), 13.45 (arrivo 14.10), 14.10 (arrivo 14.30), 14.25 (arrivo 14.45). Il ritorno, come di consueto, sarà garantito a partire da circa 15’ dopo il fischio finale. Info: 800.322322.