Allo stadio per la prima volta a 90 anni. Lo Spezia vince e i tifosi vogliono il ‘bis’

Spezia, 18 maggio 2023 - In occasione del suo novantesimo compleanno, la signora Gabriella Maggiani ha messo piede in uno stadio di calcio per la prima volta nella vita e ha visto il suo Spezia battere il Milan per 2-0. Il giorno dopo i più superstiziosi non hanno mancato di chiederle il bis.

«È stata una bella esperienza, ma un po’ faticosa. Poi abbiamo anche vinto, forse è meglio tenersi questo ricordo di una giornata perfetta. Però mai dire mai…». Non scioglie le riserve su un suo ritorno allo stadio la signora Gabriella, al secolo Luciana per un'incomprensione nella trascrizione all'anagrafe. Nata il 13 maggio 1933, la sua è una passione decennale, di famiglia.

«Tutti siamo molto legati allo Spezia: sia mio marito Claudio che mio fratello Pierpaolo sono sempre stati grandi tifosi e abbonati al Picco - ricorda -. Hanno trasmesso questa passione a me, alle figlie e infine ai nipoti. Durante la pandemia ho imparato anche a usare da sola i canali a pagamento sulla televisione e ora non mi perdo più una partita in diretta».

Lo sanno bene i familiari. «Guai quando salta la connessione, inizia a tempestare tutti noi di telefonate fino a che il problema non è risolto», aggiunge il nipote Tiziano Canese, colui che ha organizzato il compleanno al Picco interessando lo Spezia Calcio.

«Quando mio nipote si è presentato a casa con la sciarpa dello Spezia e i biglietti sono rimasta spiazzata: era una cosa nuova e non sapevo cosa aspettarmi - spiega la signora -. Sono rimasta molto colpita dalla rumorosità dei tifosi: c'era un gran baccano, poi ai gol... che bella festa!».

Tra poche settimane partiranno i lavori di rifacimento della tribuna dell'impianto spezzino, la cui struttura risale grossomodo agli anni Trenta. «Forse andrebbe migliorata l'accessibilità, alcune zone erano raggiungibili solo con l'utilizzo delle scale ed è un po’ faticoso per una persona anziana». Sul suo personale migliore in campo di Spezia-Milan non ha dubbi. «Mi è piaciuto molto il biondino che correva sotto la tribuna (Reca, ndr). Ogni volta che veniva avanti succedeva sempre qualcosa». Maurizio Costanzo