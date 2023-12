Un unico giornale, tanti abbonamenti possibili. La Nazione: supersconti per carta, digitale e web

Firenze, 19 dicembre 2023 – Essere sempre aggiornati sulle notizie dal mondo, sui grandi fatti nazionali e sulla cronaca della tua città. E’ l’opportunità offerta da La Nazione, che si appresta a celebrare i suoi 165 anni di vita (il primo numero venne stampato nel 1859) e che ogni giorno racconta fatti e protagonisti dei nostri territori realizzando una sempre più stretta integrazione tra carta stampata e informazione digitale attraverso i portali online della testata e i canali social. Insomma, un solo giornale, ma tante modalità di leggerlo e altrettante offerte – tra carta e web – in grado di accontentare tutti i lettori attraverso super-sconti e possibilità di pagamenti rateali. La campagna abbonamenti 2024 presenta un ampio ventaglio di possibilità. Osserviamole da vicino.

Abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon a 469 euro - Si tratta della classica offerta che permette di leggere il quotidiano cartaceo (ritirabile in edicola attraverso il sistema dei coupon) a un prezzo scontato e bloccato per un anno. Il costo per 360 coupon è di 469 euro, quindi una copia del giornale costa solo 1,3 euro con un risparmio di 143 euro. Durata dei coupon: 390 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. Per aderire utilizzare il tagliando pubblicato sul quotidiano in questi giorni (pagamento con bonifico bancario o conto corrente postale) oppure online

su abbonamenti.lanazione.it (carta di credito o bonifico bancario). I coupon possono essere utilizzati anche quando sei in vacanza o fuori città: basta usarli nell’area di diffusione del giornale (Toscana. Umbria, provincia de La Spezia). Scadenza dell’offerta: 31 gennaio.

Abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon + abbonamento digitale della durata di 6 mesi a 259 euro - E’ l’offerta rivolta a chi desidera integrare l’informazione su carta e quella online per sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphone. Il risparmio complessivo è di 143 euro. Durata dei coupon 190 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. L’abbonamento digitale sarà attivato entro 10 giorni dal pagamento e sarà associato all’indirizzo mail dell’acquirente. Acquistabile solo online su abbonamenti.lanazione.it (pagamento con carta di credito). Scadenza: 31 gennaio.

Pagamento a rate: chi sceglierà una delle due offerte descritte e pagherà online con carta di credito su abbonamenti.lanazione.it, avrà la possibilità di pagare a rate, senza interessi. Come? Grazie a Scalapay, modalità selezionabile tra i metodi di pagamento. Occorre registrarsi, scegliere un metodo di pagamento (carta di credito, debito o prepagata, Visa, Mastercard o Amex) e quindi acquista il prodotto in comode rate con scadenza mensile e senza interessi, Inoltre utilizzando Scalapay, fino al 15 Gennaio 2024, sarà possibile partecipare al concorso di Scalapay "Vinci un sogno da 1.000.000 euro". Per provare a vincere è sufficiente fare un acquisto del valore minimo di 80€ e registrarsi sull’App Scalapay. Il montepremi destinato a un singolo vincitore è di 1.000.000 euro di voucher in beni/servizi iva inclusa ove dovuta. Per consultare Il regolamento digitare www.scalapay.com/it/regolamento. Per tutte le informazioni: mail [email protected], tel. 051 6006206 dal lunedì al venerdì ore 9-13.

Le altre offerte superscontate (ma in questo caso non è possibile pagare a rate) riguardano solo il digitale. Ecco i dettagli:

Abbonamento al sito web. In questo caso si accede per un anno al sito a soli 39,90 € anziché 99,90 € (sconto 60%): accesso senza limiti a tutti i contenuti del sito www.lanazione.it, senza pubblicità + in omaggio un secondo abbonamento di un anno da regalare a chi vuoi. Scadenza: 8 gennaio 2024.

Abbonamento al quotidiano digitale + sito web. In questo caso il costo è di soli 99,90 € anziché 199,00 € (sconto 50%) e comprende abbonamento all’edizione digitale de La Nazione, sfogliabile su pc, tablet e smartphone e accesso senza limiti a tutti i contenuti del sito www.lanazione.it , senza pubblicità + in omaggio un secondo abbonamento di un anno da regalare a chi vuoi. Scadenza: 8 gennaio 2024.

Per ulteriori dettagli e per sottoscrivere una delle due ultime offerte basta visitare il sito

www.lanazione.it/natale2023.