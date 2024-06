Arcobaleno d’Estate, via alla festa: tanti eventi tra escursioni, musica e buona tavola

Firenze, 14 giugno 2024 – Un ricco programma di eventi. Torna per il 2024 Arcobaleno d’Estate, la kermesse che dà il benvenuto all’estate e che è organizzata da La Nazione insieme alla Regione.

Con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria. L’appuntamento è da mercoledì 19 a martedì 25 giugno.

Tanti eventi alla scoperta delle bellezze toscane in abbinamento ad eventi culturali e degustazioni enogastronomiche.

La presentazione del programma si è svolta venerdì 14 giugno a Palazzo Strozzi Sacrati.

Il brindisi di apertura è previsto per il 19 giugno alle 19 a Firenze sulla terrazza panoramica della Leggenda dei Frati, ristorante dello chef stellato Filippo Saporito, con possibilità di visite guidate gratuite per il pubblico all'attigua Villa Bardini dove è in corso la mostra fotografica dedicata a Mimmo Jodice.

Tra gli eventi, dal 20 al 23 giugno a Pistoia la Festa della Musica promossa dal Comune con concerti e spettacoli in collaborazione con le associazioni e le realtà culturali locali (ingresso libero).

Venerdì 21 e sabato 22 giugno ad Artimino (Prato), Tramonti diVini: i sapori del Montalbano, dalle 19 alle 24 promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Carmignano in collaborazione con Confcommercio.

Sabato 22 giugno, Notte Nera a Peccioli, evento interamente dedicato al tartufo nero, con musica e artisti di strada che animeranno le vie del centro storico di Peccioli, Borgo dei Borghi 2024.

Martedì 25 giugno alle 17.30 ad Alberese (Grosseto) escursione faunistica guidata lungo uno degli itinerari del Parco della Maremma, organizzata dal Parco stesso. A seguire degustazione di prodotti tipici locali offerta da Confagricoltura all'interno dell'Antico Frantoio.

Un’anteprima di Arcobaleno d’Estate c’era già stata a “La Toscana in bocca”, l’evento enogastronomico che si è svolto a Prato. Sedici tra i migliori ristoratori, pasticceri ed esperti enologi dei territori hanno proposto un viaggio tra i sapori autentici pratesi che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, grazie anche all’intervento dello chef stellato Cristiano Tomei