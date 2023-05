Venticinque arbitri in allenamento al Capannino. C’era anche Maria Sole

Venticinque arbitri, tra cui il fischietto di serie A Maria Sole Ferrieri Caputi, si sono allenati nella struttura di via Sanzio a Follonica. Un onore per la società biancorossoblù del Follonica Gavorrano ospitare una seduta nella struttura del Capannino, dove i direttori di gara della sezione Aia di Piombino hanno effettuato un allenamento completo.

Tra gli arbitri professionisti presenti, appunto, anche Maria Sole Ferrieri Caputi. Soddisfatto della collaborazione Alessandro Tanzini, segretario della sezione Arbitri di Piombino. "Abbiamo invitato Maria Sole che è un arbitro della nostra provincia – commenta –. Abbiamo una sezione molto giovane e i ragazzi possono prendere spunto da un riferimento importante come un arbitro di serie A, che può dare certamente messaggi importanti. Quando invitiamo un ospite nazionale è abitudine che l’arbitro faccia un allenamento con i ragazzi in uno dei poli di allenamento. Dopo la seduta standard c’è la riunione tecnica con tutti gli associati per parlare del regolamento. Presenti all’allenamento circa 25 arbitri, dai ragazzini alle prime armi fino agli arbitri di Eccellenza. Senza contare i consigli di Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha fatto poi un discorso motivazionale agli arbitri. L’obiettivo è un po’ quello che hanno le società di calcio, ovvero migliorare i nostri ragazzi. Ringraziamo la società per averci ospitato e aver messo a disposizione l’impianto per l’allenamento".