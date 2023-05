Tutto semplice per il Bbc Travolto il Sala Baganza

Tutto semplice per la Spirulina Becagli Bbc Grosseto che infila una doppietta ai danni del Sala Baganza in trasferta (nonostante le assenze di Barcelan e Freddy Noguera), dimostrando di aver dimenticato la figuraccia nel derby contro i cugini del Bsc. Nel 11-2 di gara uno spiccano i sette punti segnati nell’ultimo terzo di gara e c’è molto di Renzo Martini (2-4 con 4 punti battuti a casa) e di José Herrera (3-5). Buona anche la prestazione di Cozzolino sulla collinetta che ha retto bene una partenza a freddo dei sui compagni. Punteggio largo anche in gara due, chiusa sul risultato di 10-1 con lanciatori dominanti protagonisti di 18 strikeout (Luis Gonzalez 9K su 5IP, Antonio Noguera 9K su 4IP). La squadra maremmana ha dimostrato di avere un’altra verve fin dalle prime battute. Il Sala segna l’unico punto nel primo inning (doppio del pareggio di Romanini), poi è un assolo grossetano con otto punti tra secondo e terzo (mattatori l’esterno antillano Rushenten Tomsjansen e il giovane Tommaso Franceschelli che si sta disimpegnando alla grande con tre Punti battuti a casa ciascuno) e la sac fly di Biscontri nel settimo. Grazie alla sconfitta del Nettuno adesso la squadra biancorossa allenata da Jairo Ramos può con una doppietta mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno se dovesse battere la quadra laziale nelle prossime sfide che si disputeranno allo Jannella nel prossimo fine settimana.