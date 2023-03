"Trofeo Toscano", torna la marcia

Torna a Grosseto il Trofeo Toscano di marcia, nel consueto appuntamento annuale al parco Pertini di via Giotto. Nella categoria esordienti (quasi 120 al via) per la terza tappa delle Miniolimpiadi 2023 saranno effettuate tre distinte partenze alle 9.45, alle 9.50 e alle 10. Poi tanti ragazzi e ragazze (nati nel 2010 e 2011) al debutto sui 2 chilometri. Scendono in gara le squadre maschili e femminili dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Dopo la prova indoor alle 10.45 sarà invece l’esordio per la categoria cadetti e cadette, sui 5 e 3 chilometri. In gara Paolo Pifferi e Nicolas Nencini al maschile, Alice Pantalei e Greta Vagaggini al femminile. Assente giustificato Riccardo Rabai che è stato convocato con la Rappresentativa toscana impegnata ad Ancona. Nella gara dei 10 chilometri tutti presenti gli atleti maremmani e quindi saranno sulla linea di partenza Thomas Borzi (under 23), Tommaso Iori e Arianna Cipriani (under 20), Filippo Gorelli e Matteo Pifferi (under 18) con partenza prevista alle 11.30.