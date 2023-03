Torneo di Viareggio C’è anche il Grifone

Il Grosseto per la prima volta prenderà parte al Torneo di Viareggio, prestigiosa competizione del calcio giovanile mondiale. Ciò è stato reso possibile per la mancanza di una squadra per cui la Lega Nazionale Dilettanti ha concesso la partecipazione alla società del Grifone. Il debutto per il Grosseto ci sarà martedì contro l’Arezzo sul terreno di gioco di Montagnano in provincia di Arezzo mentre sabato 25 alle 15 allo stadio Zecchini, con la presenza del pubblico, il Grosseto affronterà l’undici dell’Uyss New York. Il Gruppo 6 del torneo è composto da Grosseto, Arezzo, Uyss New York e Sampdoria.

La prima squadra, invece, domani alle 14.30 è attesa da una gara assai difficile. L’undici di mister Cretaz, ancora in silenzio stampa, sarà ospite della Sangiovannese. A dirigere il match che si preannuncia molto caldo, trattandosi di un derby particolare, è stata chiamata una terna isolana: arbitro Gabriele Caggiari della sezione di Cagliari, assistenti Diego Massa di Carbonia e Leonardo Moroso di Sassari. Al seguito del Grifone ci saranno alcune decine di tifosi maremmani grazie anche ai due pullman organizzati dal Club Portavecchia. Per quanto riguarda i biglietti sono a disposizione in prevendita, al costo di 10 euro, stamani dalle 10 alle 12,30 allo stadio Zecchini. Inoltre i biglietti saranno acquistabili anche allo stadio di San Giovanni Valdarno, domani, al prezzo di 15 euro, ma solo per il settore Tribuna.