Sedici squadre iscritte all’edizione 2023 della Coppa Bruno Passalacqua

Sedici formazioni al via per provare ad iscrivere il proprio nome dell’albo d’oro dopo il successo dello scorso anno del Grosseto. L’edizione 2023 della "Coppa Bruno Passalacqua" quest’anno ha bruciato le tappe. Il torneo di calcio giovanile – riservato alla categoria Juniores – organizzato dal Milan club Grosseto di Francesco Luzzetti è pronto a rimettersi in modo. Mancano ancora tre mesi all’inizio del torneo, ma la macchina organizzativa si è già mossa. Queste le sedici squadre partecipanti alla quarantottesima edizione della Coppa Bruno Passalacqua in programma da martedì 2 maggio fino a venerdì 23 giugno. Il palcoscenico sarà il bellissimo centro sportivo "Frida Bottinelli Brogelli" dell’Invictasauro in via Adda 1 a Grosseto. Queste le formazioni iscritte: Alberese, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Follonica Gavorrano, Fonteblanda, Grosseto, Invictasauro, Manciano, Nuova Grosseto, Paganico, Ribolla, Sant’Andrea, Scarlino, Venturina, Virtus Amiata. Prima teste di serie Grosseto, seconda Atletico Piombino, terza Atletico Maremma, quarta Follonica Gavorrano. La manifestazione, giunta quasi ai 50 anni di attività, è organizzata dal Milan Club Grosseto. Il torneo, riservato alla categoria Juniores, da alcuni anni viene giocato nel campo dell’Invictasauro in via Lago di Varano. Un cambio di location nato da alcuni anni che ha portato anche alcune novità. Quello che resta è la certezza di un torneo importante che in primavera inizio estate, accoglie le migliori formazioni juniores della provincia di Grosseto, e non, con i ragazzi che si danno battaglia per quasi due mesi di torneo.