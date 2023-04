Saccocci e Micheli campioni toscani

La Sbr3 di Grosseto in grande spolvero ai Campionati regionali di duathlon. La società maremmana ha colpito ancora nel segno con due titoli regionali di duathlon targati Saccocci e Micheli. Mentre il giovane talento Davide Catalano col tecnico Colosi era impegnato al raduno azzurro di Pescara in preparazione alla Coppa Europa di fine aprile, il team Sbr3, a livello giovanile, ha fatto incetta di titoli regionali a Sesto Fiorentino dove sono andati in scena i Campionati Regionali di duathlon. Assoluti protagonisti sono stati Tommaso Saccocci (Youth A maschile) e Adriano Micheli (Youth e Junior Maschile), vincitori del titolo nelle rispettive categorie, con Riccardo Seripa che invece nella propria (categoria Ragazzi) sfiora la tripletta portando a casa un argento meritatissimo. Ottime le prove anche di Matteo Calvano, sfortunato nella transizione tra corsa e bici, che chiude quarto con il podio sicuro sfuggitogli proprio per l’inconveniente subito, e di Gabriele Nappa, alla sua prima stagione nella multidisciplina che saprà emergere con le prime prove di triathlon viste le sue ottime doti in acqua. Ora la Sbr3 si prepara agli impegni delle prossime settimane, tra aprile e maggio. Infatti, il 30 di questo mese, dalle 10, la società grossetana promuoverà la disciplina del triathlon a Grosseto con una giornata al velodromo di via Giotto che vedrà oltre 200 bambini della scuola primaria divertirsi avvicinandosi alla corsa ed alla bici grazie alla collaborazione con la Scuola Sant’Anna; il 6 e 7 maggio invece l’evento clou del triathlon 2023 con le gare nazionali a Marina di Grosseto nella due giorni targata Sbr3 e col supporto del Comune di Grosseto che porterà oltre 1000 presenze sul territorio con piú di 300 bambini da tutta Italia solo nelle prove giovanili. Una Primavera quindi iniziata bene per la Sbr3 e che promette ancora meglio, visti gli impegni ravvicinati che sono proposti.