Rachele Perna medaglia d’oro, Sofia Massone ottiene un grande secondo posto

A Montesilvano in Abruzzo si sono svolti i campionati italiani di pugilato Schoolgirl, Junior e Youth dove la Fight Gym Grosseto era rappresentata da tre atlete. Dopo aver perso per strada la partecipazione della prima atleta Noemi Culicchi per soppressione da parte della Federazione Pugilistica della categoria 70 chili Youth che vedeva solo tre iscritte, sono rimaste in gara la School girl Rachele Perna nei 57 e Sofia Massone nei 52 Junior. Dopo aver sconfitto in semifinale la friulana Nancy Persic per sospensione cautelare all’inizio della seconda ripresa, Perna ha affrontato in finale la piemontese Marisol Rivetti, campionessa italiana in carica, in un match magistralmente condotto dalla grossetana che ha seguito alla lettera i consigli che gli pervenivano dall’angolo da parte di Emanuela Pantani, guadagnandosi la vittoria e l’oro. Massone, superati brillantemente i quarti di finale contro l’emiliana Anita Borghi, prendendosi una rivincita con chi gli aveva soffiato l’oro nel 2021, poi si è imposta in semifinale sulla rappresentante laziale Alessia Graziani per cedere in finale alla più blasonata rappresentante delle Fiamme Oro Brunilda Barca, già campionessa italiana con varie presenze in nazionale. "Siamo orgogliosi – dicono Raffaele D’Amico, titolare della palestra di via della Repubblica, e il presidente Amedeo Raffi – delle due pesanti medaglie conquistate dalle ragazze e ci apprestiamo a partecipare la prossima settimana alla versione maschile in programma a Roseto degli Abruzzi con altri due pugili".