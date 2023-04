Pro Soccer Lab Incontro con De Paoli

Si terrà lunedì 17 l’evento intitolato "Lo sviluppo della fase offensiva" che vedrà Massimo De Paoli, allenatore professionista con un passato al Brescia e per cinque anni all’Inter, tenere un incontro formativo per allenatori diviso tra aula e campo, al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. L’incontro, organizzato dal responsabile dell’area tecnica della Pro Soccer Lab, Roberto Picardi, comincerà alle ore 16 ma vi si accederà soltanto tramite prenotazione. "Siamo felici di poter ospitare in Maremma un allenatore del calibro di De Paoli – spiega Roberto Picardi – con una grandissima esperienza di settore giovanile a livello nazionale. Un onore, per noi, poter parlare con lui della scomposizione del gesto tecnico, che porta il calciatore a un miglioramento effettivo nel percorso sportivo". Allenatore, direttore sportivo ad indirizzo tecnico e docente universitario, Massimo De Paoli ha allenato nel settore giovanile del Brescia e per cinque anni all’Inter, vincendo nel 2006 la categoria Giovanissimi.