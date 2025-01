Pallamano A2, Follonica regge un tempo contro la corazzata Cingoli

Follonica, 7 ottobre 2021 - La Pallamano Follonica cede alla corazzata Cingoli. La capolista continua a vincere, centrando il quarto successo consecutivo nel girone B di Serie A2 maschile di pallamano. I ragazzi di Palazzi si sono imposti per 39-28 sul Follonica, dominando il secondo tempo dopo l’equilibrio dei primi trenta minuti. Davvero un buon primo tempo per i follonichesi, passati in vantaggio con Zorzi. Sul 3-3 è iniziato un botta e risposta senza esclusione di colpi, tra i cingolani Strappini, D’Agostino e Guerrero e gli ospiti Zucca, Pesci e Charmpis. Sul 6-6, la Santarelli trova il primo break di 3-0 firmato Guerrero, Ferretti e Rossetti per il 9-6. Maiella e Zucca provano a tenere a galla il Follonica. Follonica non si arrende e tra il 25’ e il 27’ si riporta in partita grazie ad uno 0-3 realizzato da Maiella, Zucca e Champris per il 18-16. Il primo tempo si chiude sul 20-17. Nella ripresa però i padroni di casa dilagano.