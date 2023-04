L’Atlante batte per cinque a zero il Fucecchio e prosegue la sua marcia verso la serie A2

Cinquina per l’Atlante che continua la sua marcia verso la serie A2. Nel torneo di serie B, l’Atlante ha battuto 5-0 il Fucecchio. Una vittoria che vale il terzo posto in classifica grazie anche al ko della Sangiovannese ed alimenta le speranze della promozione diretta. Gara non bellissima da parte dei biancorossi, che sbagliano 3-4 palle gol ma hanno il merito di non commettere leggerezze in difesa e di passare in vantaggio al 14’ con Mateo. Poco prima del riposo, raddoppio di Liburdi. Nella ripresa, terza rete dell’Atlante con Nil (nella foto). Appena un minuto e fra il 13’ e il 14’, doppietta personale di Galeota a fissare il parziale sul 5-0, con i padroni di casa infittiti di Under 19. Ultime fiammate di Martini e compagni, ma il risultato non cambia.

ATLANTE: Brunelli, Cipollini, Agnelli, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Tamberi, Kacper. All. Izzo. VIGOR FUCECCHIO: Faiella, Evani, Rovella, Grancioli, Castellacci, Poggini, Byaze, Broetto, Campinotti, Patetta, Martini. All. Accari.

Reti: 14’ Mateo, 18’ Liburdi, 12’ st Nil, 13’ st e 14’ st Galeota.