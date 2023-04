La Pallavolo Grosseto in trasferta a Cascina

Ultima giornata di stagione regolare nel campionato di serie C femminile di volley. Si conclude oggi, con una salvezza già incamerata, l’annata della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che oggi alle 21 sarà sul campo della Pallavolo Cascina, seconda forza del girone.

Trasferta proibitiva per la formazione di Stefano Spina che però, magari, senza più la pressione del dover ottenere la salvezza a tutti i costi, potrebbe giocare libera di mente. La formazione di casa partirà senza dubbio coi favori del pronostico, visti anche i 24 punti di differenza, ma le grossetane venderanno cara la pelle. Per Spina sarà l’occasione comunque di far ruotare un po’ la rosa, dando spazio anche a quelle giocatrici che finora hanno giocato meno, o sono rientrare da qualche fastidio fisico.

"Sono contento soprattutto per le ragazze che hanno creduto fino in fondo a questa meritatissima salvezza – dice Spina –. Devo dire che se la salvezza non è arrivata prima è più per situazioni che non per le capacità tecniche delle mie ragazze che durante la stagione hanno messo in difficoltà chiunque".

Il programma dell’ultima giornata del campionato di serie C femminile vedrà le seguenti partite: Pallavolo Cascina-Pallavolo Grosseto, Baia del Marinaio Volley Cecina-Immunoped Pediatrica Dream Volley Pisa, Ecoresort Paradu Donoratico Volley-Mav Autotrasporti Nottolini, Union Volley Brulotto Riotorto-Oasi Volley Viareggio, Tre Emme Vp Volley-Folgore San Miniato, Pediatus Casciavola-Volley Peccioli.

Per quanto riguarda le partite del settore giovanile poi, domani le formazioni Under 14 femminile "Deep Chic" e l’Under 13 femminile "Luca Consani", entrambe seguite da Ilaria Colella giocheranno in contemporanea alle 11.30. La formazione dell’Under 14 giocherà in casa al PalAzzurri contro il Valdarninsieme mentre l’Under 13 giocherà in trasferta l’attesissima semifinale contro la fortissima Vbc Calci. Infine, sempre domani alle 18.30, sarà la volta del team Under 17 femminile targato Giorgio Peri che andrà a far visita al Donoratico nella terza giornata della Coppa Santa Giulia.