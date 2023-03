La Marsiliana vuol riprendere la marcia, la Maglianese attende lo Sticciano

Dopo il ko nel recupero di mercoledì, la Marsiliana prova a tornare a correre. La capolista, che ha sempre 5 punti in più della Maglianese, oggi sarà a Capalbio per una sfida non semplice. La capolista mercoledì ha perso il recupero contro l’Atletico Grosseto ed ora deve tornare a fare punti per evitare che Maglianese e Castiglionese tornino a tallonarla. Dietro infatti sperano le inseguitrici, a partite dalla Maglianese che attende uno Sticciano però in fase positiva: per i giallorossi non sarà una passaggiata, visto come lo Sticciano, seppur fuori dai giochi d’alta classifica, ogni domenica vende cara la proprio pelle. La Castiglionese invece non avrà vita facile sul campo dell’Alta Maremma di mister Nello Franchi, formazione che tra le mura amiche è sempre difficile da affrontare. In ottica playoff cerca punti il Pitigliano, ma il Braccagni che arriva al Vignagrande venderà cara la pelle alla formazione di Ercole chiamata ad un rush finale importante per migliorare la propria posizione di classifica. Col Paganico che riposa, lo Scansano prova a rientrare in zona playoff andando a violare il campo del Civitella in un incontro non troppo scontato. Chiede strada anche l’Orbetello Scalo sul campo di un Atletico Grosseto reduce dal successo sulla Marsiliana per un risultato che appare oggi davvero impronosticabile.

Il programma: Alta Maremma-Castiglionese, Atletico Grosseto-Orbetello Scalo, Pitigliano-Braccagni, Batignano-Semproniano, Capalbio-Marsiliana, Civitella-Scansano, Maglianese-Sticciano, riposa Paganico.