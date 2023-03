La Gea aspetta il Valdera: niente scherzi

Opportunità del riscatto per la Gea. Dopo la sconfitta in casa della capolista, oggi alle 18 la formazione allenata da Marco Santolamazza ospita la Pallacanestro Valdera per la settima giornata del campionato di serie D. Valdera penultima in classifica con 8 punti, grossetani a caccia di una vittoria che serva per rimanere in scia alle prime della classe. Da inizio 2023 purtroppo la Gea si è dimostrata troppo vulnerabile fuori casa, perdendo punti per strada ed anche il treno delle migliori. Le assenze pesano e Santolamazza sta facendo gli straordinari per schierare un quintetto ogni settimana. Quella di oggi dovrebbe essere una partita senza grandi patemi, visto come i biancorossi tra le mura amiche sono una squadra da primi tre posti. Servirà non abbassare mai la tensione durante tutto l’incontro però, per evitare cali di concentrazione che potrebbero costare altri punti. A livello giovanile invece, le under 17 di Luca Faragli torneranno in campo domani alle 17 sul parquet di Poggibonsi nella terza giornata della Coppa Toscana.