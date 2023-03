Invicta, trasferta a Monte San Savino

Settima giornata per la fase playoff della serie D maschile di volley. Trasferta a Monte San Savino per l’invicta guidata da Fabrizio Rolando e Auro Corazzesi che alle 18 sfida la Polisportiva Savinese, formazione che era arrivata prima nella fase di qualificazione ai playoff, proprio davanti ai grossetani, e che parte anche oggi coi favori del pronostico. Un avversario ostico per i grossetani che sono reduci dalla sconfitta per 3-2 in casa contro la capolista Migliarino. Finora l’Invicta ha messo insieme 9 punti, e resta al quarto posto in classifica. Il team di Monte San Savino ha 12 punti e pare l’unica avversaria che può tenere il ritmo del Migliarino. Servirà quindi la miglior prestazione dell’anno per tornare in Maremma con un risultato positivo. Il team grossetano, composto da molti giovani dell’Under 19 e Under 17, è sicuramente un gruppo molto interessante e dotato di grandi margini di miglioramento e gare come questa possono aiutare a crescere anche dal punto di vista del carattere, oltre che portare preziosa esperienza. L’importante è giocare sempre con determinazione anche quando il pronostico non sorride.