"Internazionali Bnl d’Italia 2023", ecco i vincitori delle prequalificazioni

Giovagnoli, Zanaboni, Scali-Palmaverdi e Vellutini-Zigoli hanno vinto il torneo di prequalificazione agli internazionali Bnl d’Italia 2023. Si è concluso il Campionato provinciale di quarta categoria di tennis, facente parte del circuito di prequalificazione agli internazionali Bnl d’Italia 2023. Il torneo ha avuto un elevato numero di iscritti: 59 nel singolare maschile e 16 nel singolare femminile,20 coppie nel doppio maschile e 10 coppie nel doppio femminile. Nel tabellone di singolare maschile la vittoria è andata a Michele Giovagnoli, classe 2007, testa di serie numero uno, che in finale ha vinto 7-6 6-1 contro Gabriele Di Felice; quest’ultimo, classe 2010, ha raggiunto la finale battendo tre giocatori adulti di categoria più elevata. Entrambi i giovani tennisti sono tesserati col Ct Grosseto e allenati dai maestri Fabio Parigi, Giulio China, Valeria Prosperi e Alberto Sarubbi. Semifinali per Luca Marcone e Luca Forconi. Nel tabellone di singolare femminile la vittoria è andata a Michela Zanaboni, la quale si è imposta 7-6 6-3 su Giulia Presenti; semifinali per Doriana Sabatini e Vanessa Tordi. Nel tabellone di doppio maschile la vittoria è andata al duo composto da Ezio Scali e Nicolò Palmaverdi, vittoriosi 6-2 6-7 10-3 su Alberto Solari e Massimo Fedolfi. Semifinali per Rossi-Morriconi e Peronaci-Franceschini. Nel tabellone di doppio femminile invece il successo se lo sono preso Sandra Vellutini e Barbara Zigoli, coppia testa di serie numero uno, vincendo 7-5 6-3 su Teresa Maria Santonastaso e Giulia Presenti. Semifinali per Rosatone-Meoni e Landeschi-Grilli. Giudice arbitro Sara Pennisi.